Valma kaluriküla on hinnatud nii kohalike kui külaliste seas.

Selleks, et teha oma kodukülast parimat, ei ole vaja ehitada uhket puust kirikut, nagu Arto Paasilinna humoorikas teoses «Maailma parim küla». Mis siis, et nädala eest Viljandimaa aasta külaks valitud Valma ristpalkidest külamaja oma kõrge saaliga natuke kirikut meenutab. Oluline on, mida majas ja ülejäänud külas tehakse.