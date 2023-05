Ei juhtu just sageli, et asutuse juht kirjutab oma tagasiastumise põhjustest pika arvamusloo. Pigem räägitakse midagi hägust poolte kokkuleppest, õigest ajast edasi liikuda ja muust ümarast. Ega erasektoris saagi väga ette heita, kui musta pesu teiste ees pesta ei soovita. Avalikes asutustes, olgu need siis omavalitsuste või riigi omad, tuleb asjade selgeksrääkimine aga kindlasti kasuks, sest seal aetakse meie kõigi ühist asja.