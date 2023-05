Tekstiilikunstnik Anu Raud tähistab kolmapäeval, 10. mail 80. sünnipäeva. Anu Raud on muidugi palju enamat kui kunstnik. Ta on naine, kellest kiirgab tarkust, energiat ja headust ning mõnusat sooja huumorit. Temaga on vedanud Viljandimaal ja kogu Eestil.