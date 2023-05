Viljandi gümnaasiumi firma tõi üleriigiliselt võistluselt eripreemia

Jäcco tegevjuht, Viljandi gümnaasiumi majanduse ja ettevõtluse suuna XI klassi õpilane Kirke-Maarja Kallavus rääkis, et neid on tiimis viis ning mullu septembris tulid nad külmkuivatatud jäätise mõtte peale. Idee andis kuum augustikuu, kui jäätis alati kiiresti ära sulas ja käed kleepima jättis.

«See on ebamugav ja hakkasime mõtlema, kuidas probleemile lahendust leida,» nentis Kallavus ning ütles, et asja sai uuritud internetist ja avastatud, et selline asi nagu külmkuivatatud jäätis on täiesti võimalik. «Inspiratsiooni saime külmkuivatatud marjadest.»