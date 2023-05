Eesti parimad ämmaemandad töötavad Viljandis ⟩ Aasta noor ämmaemand: nägin pealt sünnitust ja see muutis kõike. Järsku teadsin, mida tahan.

Aasta ämmaemand Tiia Helve on Viljandi haiglas ametis olnud alates ämmaemanda kutse omandamisest 1996. aastal. Lisaks valvetööle sünnitus- ja günekoloogiaosakonnas ja rasedate jälgimisele on ta pädev noorte- ja rasedusdiabeedi nõustajana. Ta on tõeline kogukonna ämmaemand, kes teeb oma tööd suure armastusega ja on eeskujuks oma kolleegidele.