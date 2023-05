"Meil oli vahepeal tunne, et me ei olegi vallavalitsus, vaid päikesepargi komisjon," nentis Mulgi vallavanem Imre Jugomäe.

Taotlusi põldudele üha uute päikeseparkide rajamiseks tuli vallamajja riburada ning lubasid anti välja kümneid. Nüüd on vallajuhid võtnud seisukoha, et kui on vähegi võimalik eitavalt vastata, siis suuri parke nad enam ei luba. "Kui on näiteks tegu väärtusliku põllumaaga," lausus Jugomäe.