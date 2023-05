Esialgu pole rakendunud kärpeplaan ega ka investeeringute osa. Vallavolikogu esimehe Aino Viinapuu sõnul tajusid poliitikud juba märtsis, et suure tõenäosusega on vaja koostada lisaeelarve, ning vajadus selle järele on aja jooksul kasvanud.