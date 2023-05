Tulevikuplaanide seadmine raputab taas Põhja-Sakala vallamaja

"Ma ei kommenteeri oma lahkumist. See on isiklik teema," vastas valla kauaaegne arenguspetsialist Erki Heinaste. Tavaolukorras langeb just arenguspetsialistile väga suur töökoormus, kui loomisel on valla arengukava ja eelarvestrateegia ning samal ajal pannakse kokku veel pikaaegset teehoiukava.

Vallavolikogu esimees Aino Viinapuu sõnas, et on vallamajas tekkinud vastuoludega kursis. "Tundub, et vallavanem pole kõige parema jalaga alustanud," nentis Viinapuu mullu septembris valda juhtima valitud Karel Tölbi tegevust kommenteerides. "Aga suhted on alati vastastikused ning võtab aega, et teineteise tegevuses nurki maha lihvida."