Viljandi Paalalinna kooli vilistlane asub kliimakantsleri kohale

Kasemets ise kinnitas reedel ERR-ile, et Michal talle sellise ettepaneku tegi ning ta otsustas selle vastu võtta.

Kasemets asub uuest nädalast tööle kliimaministeeriumi nõunikuna, sest praeguse kantsleri Meelis Mündi ametiaeg kestab 20. juunini. Ametisse kinnitamiseks on vaja ka valitsuse nõusolekut.

Kristen Michal ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et Kasemets on Eesti avalikus elus aktiivselt kaasa lööv inimene, kellel on oma selge arvamus.