Viljandi HC teeb täna õhtul kodusaalis Eesti meistrivõistluste poolfinaali avangu

Viljandi HC-le on Mistra võistkond sel hooajal tuttav vastane: see on neil üheksas kohtumine. Meeskonnad lõpetasid põhiturniiri võrdselt 26 punkti peal ning vaid omavaheliste matšide võrdlus andis neljas kohtumises neljaväravalise edu viljandlastele. Nad võitsid kahel korral ning said sama arvu kaotusi. Meeskonnad tunnevad teineteist hästi, sest on kahel korral kohtunud Balti liigas ning samuti karikasarjas. Kõik need mängud lõppesid Viljandi võiduga.