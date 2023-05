Kas automaksu asemel ei täidaks riigikassat hoopis helikopteri maks? Ei täidaks, sest helikopteri omanikke on liiga vähe. Autoomanikke on tunduvalt rohkem, kuigi nende sissetulekud on seinast seina. Eks siis lõpuks ole näha, mil viisil automaks kehtestatakse, et see vaesepoolseid ja maapiirkonna inimesi üleliia ei nööriks.