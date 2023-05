Miks ma lahkun Mulgi kultuuri instituudi juhi kohalt

MKI-l on välja kujunenud traditsioonilised üritused ja tegevused, mis toetavad mulgi keele ja kultuuri hoidmist ja edendamist. Näiteks on juba 17 aastat järjest igal nädalal Vikerraadio eetris mulgikeelsed uudised ning 2008. aastast alates on välja antud ajalehte Üitsainus Mulgimaa. 27 aastat on korraldatud Mulgimaa laste pärimuspäeva, tähistatakse Mulgi nädalat, üle aasta toimuvad Mulgi konverents ja Mulgi pidu, valitakse Mulgimaa Uhkust, korraldatakse mulgikeelset laulukonkurssi ning ette on võetud suuri projekte, näiteks soome-ugri kultuuripealinna aasta. Tänu tugevale alusele valiti Mulgimaa nüüd Eesti 2023. aasta toidupiirkonnaks. MKI on tugev partner mitmele riigi- ja teadusasutusele, ettevõtjatele ja teistele ning kuulub Eesti põliskeelte koostöökogu võrgustikku.