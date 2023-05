Juhtkiri ⟩ Pankadel on aeg marginaale langetada

Erinevalt USA föderaalreservist, kes samuti neil päevil intressimäära tõstis, kuid andis samas vihjamisi mõista, et nüüd võib sellel mõneks ajaks ka lõpp olla, ei tahtnud Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde isegi ääri-veeri midagi lubada. Eilsel pressikonverentsil tõdes ta, et kuigi näiteks Soomes, Balti riikides ja Hispaanias kannatavad paljud pered kodulaenu ujuva intressi tõttu valusalt, peab keskpank raha hinna tõstmisega edasi minema, sest parim viis hädalisi aidata on saavutada võimalikult kiiresti hinnastabiilsus.