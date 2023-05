Et Sooglemäel valmiv Mulgi elamuskeskus ja instituut saaksid teineteist täiendada, tõdes Sakalale saadetud kirjas ka Grenberg, kuid ta toonitas, et kuidagi ei ole ühist arusaama, et on vaja toetada ka keelt ja kultuuri ning instituuti arendada. Tema sõnul istuvad instituudi omanikud Mulgi, Viljandi ja Tõrva vallast ka Mulgi elamuskeskuse ja arenduskoja toolidel ning soovivad fookuse seada Sooglemäele.