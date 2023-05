Kalahooaja algus andis Viljandi järvest kopsakaid hauge ja uhke koha

"Haug ja latikas on nüüdseks kudenud. Neid külm ilm ei sega," rääkis Järvalt. Tänavu on nendele kaladele tavapärasest paremad kudemistingimused, sest vesi on kõrge ja luhad üleujutatud. Et aprilli lõpus märkimisväärset soojalainet ei tulnud, kestab kudemine veidi pikemalt. Latikas pole veel lõpetanud ning koha pole alustanud.