Mullused minimeistrid püüavad kodus tiitlit kaitsta

"Eks see lisapingeid pane, aga eelmine aasta näitas, et saime pingetega hästi hakkama, ja ma ei näe põhjust, miks tänavu peaks teisiti olema," lausus Viljandi spordikooli ja korvpalliklubi Quercus treener Rauno Tamm.

Selle Ida-Virumaa meeskonna vastu võitis Viljandi ühe kohtumise 58 ja teise 28 punktiga ning jõudis esinelikusse. Seal on vastasteks võistkonnad, kellega on juba paar aastat omavahel turniiridel kohtutud. Mullusest miniklassi esinelikust on kolm taas lõppturniiril, vaid Tallinna Kesklinna kooli esindus on välja vahetanud Rakvere.