Juhtkiri ⟩ Ettevaatlikult edasi talve poole

Kui talvel linnapildis midagi ei muutu või muutub hoopis paremaks ja RoadWest suudab kulud tuludega katta, jääb üle nentida, et tõenäoliselt oleme aastaid suuri summasid tühja maksnud ja oleksime saanud ka märksa odavamalt. Süüdistada pole selles siiski kedagi, sest kui teisi arvestatavaid pakkujaid hangetele ei ilmu, tulebki edasi minna sellega, kes parajasti võtta on. Eluterve konkurents hoiab hinnad mõistlikud ning sellisel juhul saame juurde hea näite sellest, et vaba turumajandus ei olegi alati kõige halva juur. On muidugi võimalik, et konkurents hoiab madalal ka sahameeste palgad, aga tubli töömees leiab mujaltki tööd ning väga madalad palgad seega olla ei saa. Küllap hakkab RoadWestki hangetel kallimaid pakkumisi tegema, kui konkurent turult tõrjutud. Seni aga võidame eelarvesse raha.