Pelgalt soodsad hinnad viljandlasi poodi leidma ei pane

«Ma usun, et koht on meil hea, aga ikkagi on iga päev uusi inimesi, kes meid avastavad ja varem pole poest kuulnudki,» lausus Moevärava omanik Janet Värat ja tõdes, et kaubapäevadel ja soodusmüügi ajal on rahvast rohkem. Nagu Värat ütles, on praegu Viljandis pood ka vähe aega avatud olnud ja iga ettevõtmise algus on raske.