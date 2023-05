Operaatorid teevad kaheksatunnise vahetuse jooksul umbes 240 ukseraami. Inimkätes on raami kokkupanek ning tüüblite ja aukude sobitamine. Rohkem rammu nõudva pressimistöö teeb ära robotkäsi.

Sel kevadel esitas Viljandi osaühing Nett Doors linnavalitsusele kooskõlastamiseks detailplaneeringu tehase laiendamiseks aadressil Tähe tänav 13a. See plaan on tegevjuht Jaanus Vageli sõnul veel ettevalmistav samm ja juba varem on oodata teises suunas laienemist.