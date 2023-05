Linn otsib spordihoonesse kohvikupidajat

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on spordihoone uuel üürnikul võimalik pinda varasemaga võrreldes laiendada. "Kui seni on kohviku renditav pindala olnud 128 ruutmeetrit, siis uus üürnik saab kuni 80 ruutmeetri võrra laieneda ning spordihoone fuajeesse istumiskohti lisada. Nii on tal võimalik teenindada korraga rohkem kliente," lausus Märtin.