Keenia meeste parim ümber Viljandi järve jooksu aeg pärineb 2006. aastast ja on Francis Kirwa (paremal) nimel. Ometi ei andnud see talle võitu, sest Pavel Loskuotv oli temast 12 sekundit kiirem.

Kui läbi ajaloo juba viienda ümber Viljandi järve jooksu võidu oli võtnud Keeniast pärit mees, kostis nii staadionilt kui sotsiaalmeediast nurinat, et mis need võõrad mehed meie õuele trügivad. Kui pahatahtlikult rassistlikud kommentaarid välja jätta, tulenes pahameel peamiselt sellest, et Viljandi järvejooks on ikka Eesti jooks ja võidud koos auhinnarahaga peaksid Eestisse jääma.