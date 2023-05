Viljandi vibusportlased osalevad Eesti noortekoondise ridades tähtsal välisvõistlusel

Viljandist kuuluvad koondisse Andres Sarapuu (sportvibu, U-21 noormehed), Hanna Alice Haavapuu (sportvibu, U-21 neiud), Patrick Järve (sportvibu, U-18 noormehed) ja Tarvet Labi (sportvibu, U-18 noormehed). Ülejäänud kaks koondise liiget on Marielle Laasma (sportvibu, U-21 neiud) ja Liis Kirsch (sportvibu, U-18 neiud) Pärnumaalt.

Eesti vibuliidu teatel on see noortekoondisele pärast mitmeaastast pausi oluline välisvõistlus ning peale on kasvanud lootustandvad vibulaskurid.