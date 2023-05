Terviseamet koroonas enam hädaohtu ei näe

Nagu ütles terviseameti peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemets pressiteate vahendusel, on epidemioloogiline olukord juba mõnda aega rahulik ning pole näha, et haiglaravi vajajate hulk võiks lähiajal kasvada mahus, mis häiriks tervishoiuteenuse osutajate tavapärast abiosutamise võimekust.

Ta nentis, et tervishoid oli enam kui kolm aastat töötanud hädaolukorra või selle ohu staatuses. Esimesed kaks aastat kulus kriisireguleerimisele ja aktiivsele kriisi lahendamisele ning viimasel aastal on hädaolukorrast järk-järgult väljutud.

Terviseameti hinnangul on kolme aastaga tekkinud ulatuslik arusaam koroonaviirusest, COVID-19 haiguse olemusest ja trendidest, kuid lisaks ka põhjalik ülevaade pandeemiaga võitlemiseks olemasolevatest vahenditest ja nendega ümberkäimisest.

Vaiknemets põhjendas hädaolukorra ohust väljumist sellega, et koroona ja selle levikuteede kohta on piisavalt infot, osatakse seirata uute tüvede tekkimist ja prognoosida aegsasti tõrjemeetmete rakendamise vajadust Eestis. Seireandmed ei näita, et praegu levivad viiruse tüved põhjustaksid varasemaga võrreldes raskemat haigestumist ja suuremat haiglaravi vajadust.

Samuti tõi Vaiknemets esile, et elanikkonnas on saavutatud piisav immuunsuse tase, olemas on tõhusad vaktsiinid ja ravimid. Rasket haigust esineb vähem ning vähenenud on hospitaliseerimise ja intensiivravi vajadus, sealhulgas riskirühmade hulgas. Liigsuremus püsib madalal, kusjuures sel puhul võib olla ka teisi põhjusi.

Vaiknemets lisas, et teiste riikide seireandmed näitavad samuti koroonaviiruse langustrendi ja seda hoolimata uutest tüvedest.