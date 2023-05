Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas kuu keskmiseks õhutemperatuuriks 6,9 kraadi, mis on 1,3 pügala võrra rohkem, kui on aastakümnete jooksul normiks saanud. Viimati oli aprill Viljandis veel soojem 2008. aastal, mil kuu keskmine õhutemperatuur oli 7,2 kraadi.