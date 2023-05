Are Tints: õpilasmalev ehk töö- ja puhkelaager korraldaja pilgu läbi

Paneb rõõmustama, et noortele ja noorsootööle on Viljandimaa kirjutavas meedias nii suur tähelepanu osaks saanud. Seda rõõmu tahaks tihedamini tunda. Seda kõike lugedes tekib aga küsimus, mis on tekitatud diskussiooni eesmärk ning kas suures kirjutamistuhinas ei tehta malevlastele ja noorsootöö tegijatele hoopis kahju.