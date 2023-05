TEATRIARVUSTUS ⟩ Kui liblikad kõhus on asendunud süngusega

Saali sisenejale vaatab lavalt vastu õnnis õhkkond põlevate küünalde ja rohkete perefotodega. Selles ruumis elab ja toimetab ideaalse perekonna musternäide: lapsed on tublid, kuulekad ja head, isa (Tanel Ingi) käib perele raha teenimas ning ema (Kadri Lepp) hoiab kodu, teeb süüa, hoolitseb mehe eest ja harib lapsi. Just nimelt harib, mitte ei kasvata, sest see on ainus haridus, mida oma järeltulijatele on võimaldatud omandada.