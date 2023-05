Kui parimatele olid auhinnad jagatud ja jooksupidu hakati kokku pakkima, märkis sündmuse peakorraldaja Mati Jürisson, et tema arvates läks üritus hästi korda. "Ilm pidas ja jooksjad olid rahul," lausus ta ja ütles, et varutud 2500 veepudelist jäi järele vast sadakond. "See annab aimu, et rahvast oli palju," lisas Jürisson.