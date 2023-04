"Meil on siin kodune õhkkond," ütles üks keskuse eestvedajatest Roland Kask, viidates sellele, et sisenedes asendatakse välisjalanõud sussidega või ollakse sokkis. Ta ise eelistas olla paljajalu.

Boho Hubi eestvedajad ei ole kohalikud. "Raske öelda, mis inimene ma üldse olen," lausus Kask muiates ning rääkis, et on sündinud Raplas, elanud Saaremaal, siis jälle Raplas, Tallinnas ja mõnda aega ka välismaal. "Eelmise aasta maikuus sattusin Viljandi lähedale Kõppu elama ja tööd tegema ja nii see läks."