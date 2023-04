Aasta aega tagasi Võhmas tulekahjus hävinud elumaja seisab samamoodi nagu pärast õnnetust. Süsimustad sarikad, hoiatav kollane lint ... Maja elanikud on eluga edasi liikunud, otsides tuge üksteisest ja oma perest. Kes on leidnud peavarju Võhma kogukonnamajas, kes uue elamise ostnud, kes hooldekodusse läinud. Kui asjaajamised ühel pool, läheb maja lammutamisele.

Mullu 30. aprilli pärastlõunal sai häirekeskus teate, et vaja on rutata Põhja-Sakala valda Võhmasse Kauba tänavale. Ühe kortermaja hoovis olid lõkkest süttinud puukuurid ning et ilm oli tuuline, olid tuld võtnud ka elumaja aknaraamid ja katus. Õnneks oli pealtnägijaid, kes märkasid suitsu ja leeke, sööstsid majja ning hakkasid ustele prõmmima.