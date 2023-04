Einar Kaigas – Viljandi kõige suurem jooksufanaatik

Omal ajal Einar Kaigasega Eesti teatejooksu meistrivõistlustel Viljandi Staieri klubile hõbemedali toonud Keio Kitsel, 2012. aasta ümber Viljandi järve jooksu võitjal, jagub tolle kohta vaid kiitust. «Einar on Viljandi kõige suurem jooksufanaatik. Uskumatu mees. Ma ei ole kohanud teist sellist inimest, kes jooksmist nii suure tuhina ja hingega võtaks. On selline tunne, nagu terve tema elu sõltukski jooksudest ning jooksjatest, keda ta nüüd ise treenib.»

Kitse hinnangul on Kaigase korraldatud võistlused tipptasemel. «Kui võrrelda välismaa, kas või Soome väiksemate jooksuvõistlustega, siis Einar korraldab oma jookse palju paremini. Rada on alati korralikult märgitud, kunagi ei ole mitte mingit probleemi. Kõik väikesed juurikad ja kivid märgib ta erksa värviga, et keegi end joostes ei vigastaks. Kõik on iga kord uskumatult hästi tehtud.»