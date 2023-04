2019. aastal sõlmisid Viljandi linnapea Madis Timpson (vasakul), Viljandi vallavanem Alar Karu (paremal) ja veekeskuse arendaja Raivo Tamm lepingu, mis peaks linna tooma spaahotelli, veekeskuse ja ujula. Praegu on arendus ootele pandud.

Nii Viljandi linnapea kui vallavanem on veendunud, et spaaäri pidamine ei saa olla omavalitsuse tegevus, küll aga tuleb mõelda laste ujumaõpetamise ja sportimisvõimaluste peale. Rakvere Aqva Spaga sõlmitud lepingut ei taha kumbki neist prügikasti visata.

"Meie oleme seda suurema seltskonnaga koalitsioonis pisut arutanud," sõnas Viljandi vallavanem Alar Karu. "Minu isiklik seisukoht on see, et kindlasti ei hakka vald spaad tegema."