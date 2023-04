Sinod valis senise praosti tagasi

Praost valitakse neljaks aastaks ja 51-aastane Tiitus on Viljandi praost olnud juba 16 aastat. Ta on ka Viljandi Jaani koguduse õpetaja ning aastatel 2020–2022 oli usuteaduse instituudi rektori kohusetäitja. Nüüdseks on ta sellest rollist prii, aga jätkab samas koolis õppejõuna.

Marko Tiitus ütles, et tal oli ka muid tulevikumõtteid, aga peapiiskop Urmas Viilma suutis teda veenda ametikohale edasi jääma. "Kirikus ei saa lähtuda alati sellest, mida ise tahame, vaid mida on vaja teha. Kui peapiiskop ütles, et ta näeks mind veel ühe ametiaja, ning sinodki seda toetas, siis ma ei hakanud sõrgu vastu ajama. Nii suure toetuse üle on mul rõõm," rääkis Tiitus.