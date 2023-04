Eelmisel aastal ümber Viljandi järve jooksu võitnud Roman Fosti on ka tänavu korraldajatele kinnitanud, et tuleb starti.

Kalendris punasega märgitud kevadpüha, 1. mai on Viljandis ligemale sajandi olnud jooksjate pidupäev. Tänavugi on korraldajatel juba pikemat aega käed tööd täis ja põnevus kerib: kes on seekordse, 94. jooksu favoriidid; mis riigi lipp tuleb esimest korda rajale organiseerida; missuguseks kujuneb ilm?