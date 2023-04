Mõmmikute rühma õpetaja Triin Pääbus rääkis, et projekti "Tibu-tibu ..." idee tuli tänu tema emale. "Mu ema tegeleb vuttidega ja ta soetas endale haudemasina, et mitte igal aastal vutte osta, vaid proovida neid ise kasvatada. Tal olid kukevutid olemas ja mõtles, et vaatab, kuidas välja tuleb."