Viljandi avab jutuvestmisfestivali

Eesti rahvakultuuri keskus korraldab festivali, mille keskne idee on kuulamisoskus kui kogukondi liitev praktika, kolmandat aastat. See kestab 16.–21. maini üle Eesti.

"Ööbikuööde" avaüritus on 16. mail Viljandi järve rannas, kuid kogu festivali ajal on enam kui 120 üritust 14 maakonnas ning kohal on sellised armastatud jutuvestjad nagu Piret Päär, Jaak Känd ja Erki Kaikkonen. Au sees on kohapärimuse tundjad, folkloristid ja muusikud.

Jutustamine puudutab meie hingekeeli lapse, noore ja täiskasvanuna. Seega on rahvakultuuri keskuse soov, et ükski sihtrühm ei jääks lugude kuulamise maagilisest köidikust välja. Suur hulk üritustest on viidud noortele väga lähedale, see tähendab, et neid korraldatakse lasteaedades ja koolitundides.

Rahvakultuuri keskuse suulise pärandi spetsialisti Helena Käbini sõnul on festivali pärl Hollandi jutuvestja Pauline Seebregts, kes vestab jutte eksootiliste pillide saatel. "Lisaks suurele jutuvestmisõhtule pakub Pauline jutuvestmise meistriklassi, milles jagab selle kauni kunsti parimaid praktikaid ja nippe," ütles ta. Meistriklass on lisaks kohalikele jutuvestjatele mõeldud veel näiteks pedagoogidele, teatriinimestele, koolitajatele ja teistele, kelle töö hõlmab avalikku esinemist ja narratiivseid elemente. Pauline Seebregtsi töötuba "Dialoog jutuvestmise ja lugude kuulamise praktikas" tuleb Tartus, jutuvestmisõhtu "Maaema räägib … kuulake!" aga Põlvamaal Savi talus ja jutuvestmisõhtu "Kuulamise kunst" Tartu mänguasjamuuseumis Teatri Kodu.