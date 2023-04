Tarvo Madsen: kas teie tahaksite tööl käimise eest maksta? Ei? Miks küll?

See on minu meelest absurdne. Mulle ei mahu see lihtsalt pähe: noor peab oma vaat et olematust teenistusest maksma osa ära selle eest, et vaheajal tööl käia! Või siis peavad maksma vanemad selle eest, et nende laps saaks taskuraha teenida. Niisugune asi paneb mind arvama, et Viljandi linna- ja vallajuhid ei mõista, mis on noorsootöö, ega hooli sellest. Selgitan, miks.