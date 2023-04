VILJANDI ⟩ Linnahooldus on hädas lõhkujate, lagastajate ja katkiste viinapudelitega

Linnahoolduse juhataja Koidu Ilisson rääkis, et Lastepargis, mis on suur ja paljude istumiskohtadega, on varemgi lõhkumisi olnud, aga pärast pumpraja ehitamist on see seal sagedasemaks muutunud. "Eelmisel aastal saime kaks korda vahetada sinna alles äsja paigaldatud bussiootepaviljoni klaase," tõi ta näite.

Tänavu on kevadiste soojade ilmadega mure kasvanud nii suureks, et Linnahooldus on asunud häirekella helistama. Lõhutakse ja lagastatakse ning see tähendab, et öiste ülemeelikus tujus inimeste tegude tagajärgede kasimisele kulub ebamõistlikult palju aega. Ilisson rääkis, et ise ta seal öösiti patrullimas käinud ei ole, et pahalasi teolt tabada, ega oska seetõttu täpselt öelda, kes ja kui vana võiks süüdlane olla. Valuoja pargist on pärast nõndanimetatud joodikute puhkeala lammutamist eluheidikud kolinud Jakobsoni ja Lossi tänava nurgale Sõbra parki, kuid nende poole Linnahooldus süüdistavalt ei vaata, pigem noorte. "Praegu on koolivaheaeg ja ilmad on soojad," nentis Ilisson teisipäeval.