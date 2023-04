Vaimse tervise kohvikute võrgustik laieneb Viljandisse

Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv ütles, et vaimse tervise mured soovitakse tuua kodu- ja arstikabineti seinte vahelt välja, et normaliseerida vaimse tervise murede jagamist. "Kohvikud annavad võimaluse inimeste vaimset tervist avatult käsitleda ja näidata, et vaimse tervise teemadel saab vestelda nii hea sõbra kui ka täiesti võõra inimesega," selgitas ta.