Politsei hoiatab: kelmid petavad Marketplace’is inimestelt välja tuhandeid eurosid

Kelmide skeem näeb välja nii, et kauba ostjale või müüjale saadetakse kullerteenuse link, millesse peab sisestama oma andmed, kas pangakaardi numbri, Mobiil-ID või Smart-ID koodid. Kui inimene on oma andmed sisestanud, siis mõne aja pärast kantakse tema kontolt summa võõrale pangakontole.

Politsei- ja piirivalveameti küber- ja majanduskuritegude menetlusjuhi Jaanus Juhansoni sõnul on kelmid kavalad ning püüavad inimesi lõksu meelitada erinevate skeemidega. "Uute platvormide tulekuga on kelmide tegevus laienenud, sest kelmid on seal, kus on inimesed. Sellepärast tasub alati olla veebis midagi ostes või müües eriti tähelepanelik. Enne makse tegemist soovitame inimesel kontrollida summa saaja tausta. Näiteks guugeldada inimest," rääkis ta.