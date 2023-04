Peapõhjus, miks noored malevasse minna tahavad, on rahateenimine ning see on üsna absurdne, et rahateenimiseks on tarvis kõigepealt raha maksta. Ainsana peab selle juures vett argument, et uisapäisa ennast malevasse registreerinud noored, kes kohale ei ilmu, võtavad koha ära teistelt, kes tahaks väga tööd teha ning kel oleks ka seda palka ehk väga vaja. Ent selle ärahoidmiseks ei pea ju kohatasu kehtestama. Küsimuse annaks lahendada rahapandiga: kui oled kohusetundlikult tööl käinud, saad panti pandud summa koos palgaga tagasi.