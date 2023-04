Noored jõgevalased käisid kambaga kõrgharidust uudistamas

«Me klassikaaslased ei ole, aga saame omavahel läbi,» selgitas Joosep Palmiste ja rääkis, et nemad neljakesi on veel XI klassi õpilased, aga Marta-Helene Hansing on lõpuklassist. Palmiste lisas, et nad saadavad ühe juba ette Viljandisse luurele, kuidas siin kõrgkoolis käia on. Siiski oli ka teistel mõttes tulevaks aastaks erialavalikus selgust saada. Nad huvitusid kultuurikorraldusest, helitehnoloogiast ja muusikast, et aga enamikul seltskonnast on valiku langetamiseks aega, võis kõigele pakutule pilgu peale visata.