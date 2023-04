Külmkuivatatud jäätist valmistav firma oli õppeaasta lõpul kasumis. Selle liikmed tähendasid, et suvel tahaks ikka külma jäätist, aga talvel on ka külmkuivatatud variant päris mõnus. Fotol (üleval reas vasakult) Urmet Sikka ja Marten Sähka ning (all reas vasakult) Laurette Leon, Marta Eliisa Aren ja Kirke-Maarja Kallavus.

Foto: Elmo Riig