Toomeoks rääkis, et umbes kilomeetrisel lõigul said korda mõlemad teeservad ning et abilised olid lasteaialapsed, hoiti neid laial teeserval ikka sõiduteest eemal, et turvalisus oleks tagatud. Sama distantsi on koristatud ka varasematel aastatel ja olukord on paranenud, kuid sellegipoolest oli saagiks kolme või nelja prügikoti jagu prahti: plastpudeleid, krõpsu- ja jäätisepakendeid, sinna hulka muud rämpsu.