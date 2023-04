Juhtunut kontrollinud politseinike teatel lennutati drooni Mustla ümbruses selleks, et kontrollida elektriliinide korrasolu. Politseinikud said tööde tegijaga jutule ning veendusid, et mingit ohtu kellegi varale ei ole.

Ühismeediasse Tarvastu nime kandvasse gruppi postitati teisipäeva lõuna ajal hoiatus, et ümbruskonnas on liikumas kahtlane musta värvi Toyota Hilux ning selle sõitev mees lennutab drooni. Üks inimene teadis lisada, et autol on Läti numbrimärk ja drooni lennutatakse just seal, kus on hinnalisi põllumasinaid.