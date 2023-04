Harri Juhani Aaltonen: kas me tahame sellist Eestit, kes surub maksudega kõik inimesed samale pulgale?

Olen nõus, et tööd rabav inimene peab saama õiglast ja inimväärset tasu. Läänemetsa arvates on õiglane palk mingi alampalk, mille määrab valitsus. Minu meelest on õiglane palk otseses suhtes lisandväärtusega, mida just see töö tekitab. Ja selleks, et lisandväärtus oleks võimalikult suur, on vaja inimesi koolitada. Kui palka makstakse rohkem, kui on lisandväärtus tervikuna, ootab ettevõtjat ees pankrot.