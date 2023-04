Isejuhtivat autot arendav Clevon pääseb börsilt

Aktsiaseltsi Clevon Investors tehtud vabatahtlik ülevõtmispakkumine aktsiaseltsi Clevon aktsionäridele oli sedavõrd edukas, et 93,15 protsenti aktsiatest läheb uuele ettevõttele üle ning see tähendab, et ettevõte pääseb börsilt, et otsida uut raha. Ülejäänud aktsionäridelt tuleb aktsiad tagasi osta õiglase hinna eest.