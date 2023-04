Õigekiri on selge, kuid millest lubas kirjutada teemade valik? Abituriendid asusid riigieksameid tegema

Esmaspäeval tegid abituriendid oma esimese riigieksami. Karksi-Nuia Kitzbergi gümnaasiumi õppejuht Marika Mäekivi soovis 14-le aulasse kogunenud õpilasele rahulikku meelt ning märkis, et see on nüüd koht, kus oma teadmisi ei tohi vaka alla hoida ja tuleb näidata, mis aastate jooksul kogutud, olgu siis eesti keeles ja kirjanduses, füüsikas, ajaloos, filosoofias või bioloogias.