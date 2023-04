Lahkus esimene Paistu vallavanem

"Külanõukogu territooriumil oli kaks kolhoosi: Koidula ja Paistu. Kohalikul võimul ei olnud mingit raha ja seetõttu tuli toetuda paljuski majandite abile ja koostööle," on Lember ise meenutanud ametiaja algust. "Igapäevatöös tuli teha asju, mis alati ei meeldinud, kuid ära tegime ikka. Meie käest päriti kõrgemalt andmeid, mis olid täiesti ajuvabad. Näiteks küsiti, mitu lille ja mitu põõsast on kevade jooksul külanõukogu territooriumil istutatud. Üks minu kolleeg andis numbri, mis oli küsija telefoninumber.”

1979. aastal tuli Lemberi juurde koduloouurija Enno Piir, kes pakkus välja, et viie aasta pärast, kui Paistu kirik saab 750-aastaseks, võiks korraldada kodukandipäevad, et näha, kuidas rahvas sellesse suhtub. Tolle aasta 5. augustil saigi teoks Paistu päev ning Lemberi enda hinnangul võis see olla esimene omataoline üritus Eestis.