REPORTAAŽ ⟩ "Näed, inimesed on seaduskuulekad!" ehk Veidi üle tunnikese lõkkepatrullitiiru päästeautoga

Pühapäeva hommik. Ilm on päikeseline, kuiv ja soe – ühtpidi mõnus aeg aias toimetada, grillida ja lõket teha, kuid teistpidi muret tekitav aeg, mil päästjad peavad inimestele meelde tuletama tuleohutusnõudeid. Pooleteisetunnine patrullitiir pühapäeval Viljandi külje all aga näitas siiski, et lõkketegemise kohta päästjatel palju sõnu peale lugeda pole vaja, sest nagu nad ise ütlesid, on inimesed muutunud teadlikumaks.