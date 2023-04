Uus baar seab end Viljandis sisse

"Mul on kogu aeg idee olnud midagi sellist Viljandisse teha," ütles koha omanik Martti Muda. Ta rääkis, et muidu on kontserdikohad meil enamasti suured, kuid Koservatoorium on väiksemale seltskonnale, mahutades sadakond inimest. Sellele arvule andis kinnitust Psühhoterrori kontser, mida käis kuulamas 80 inimest. "Siis sai veel liikuda, aga üldse mahub sadakond jah, muidu läheb liiga umbseks," ütles ta.